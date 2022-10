Buts: Ben Sellam (0-1, 57e), Deraoui sur pen (0-2, 62e), Plom sur pen (1-2, 75e)

"J’ai un petit goût amer car on n’aurait pas volé le match nul", lâche le T1 welkenraedtois Grégory Degotte. "C’est dommage d’avoir eu cinq minutes de flottement mais on a une bonne réaction." "Nous avons été trop scolaires en première période", analyse le coach verviétois Gabriel De Luca. "L’entame de la seconde a par contre été excellente. Après le 1-2, on a fait le gros dos."

Sart 2 – Recht 1

Buts: Keller (1-0, 14e), Colin (2-0, 35e), Trillet (2-1, 62e)

"Après notre excellente 1re mi-temps, je ne comprends pas qu’on puisse se faire peur de la sorte", note le mentor sartois Rudy Siebenbour. "Recht pressait plus haut et ça nous a embêtés." "Le nul aurait été plus logique, chacun ayant eu sa mi-temps", enchaîne le technicien rechtois Jérôme Sark. "Après la pause, nous avons cinq grosses occasions mais on ne marque qu’un but."

Trois-Frontières 6 – Waimes Faymonville 1

Buts: Salimou (0-1, 4e), Demirkazan sur pen (1-1, 18e), Pirnay (2-1, 50e), Cornet (3-1, 55e), Masset (4-1, 80e), Sangiovani (5-1, 85e), Gouem (6-1, 87e)

"Nous avons enfin pu mettre nos occasions au fond", se félicite l’entraîneur du FC3F Fabrice Burdziak. "On a bien réagi après la défaite contre La Calamine B. Je suis d’autant plus satisfait que les remplaçants sont bien montés au jeu." "Avant la pause, on était bien en place et on revient au score de façon méritée. On aurait même dû obtenir un second penalty", estime son homologue Jean-Claude Sonnet. "La suite est tout simplement incompréhensible."

Stavelot 3 – Emmels 2

Buts: Gaillard (0-1, 32e), Gollac (0-2, 46e), Troch (1-2, 55e ; 2-2 sur pen, 66e), Nemes (3-2, 88e)

Carte rouge à Emmels: Fankem (85e, directe)

"Nous avons clairement eu de la chance", reconnaît le tacticien stavelotain Julien Godard. "Nous n’étions nulle part en 1re mi-temps et en début de seconde. C’est mon gardien qui nous tient dans le match."

"Les semaines se suivent et se ressemblent", peste le T1 d’Emmels Ben Lousberg. "Si on met le penalty quand c’est 1-2, on gagne ce match. Je ne sais plus quoi faire."

Amblève 3 – Trois-Ponts 0

Buts: Ekissi (1-0, 38e), Zeimmes (2-0, 65e), Johanns (3-0, 70e)

"Je suis un peu déçu car nous avons fait un bon match. On prend trois buts sur des petites erreurs à grandes conséquences. À part celles-ci, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs", explique le mentor tripontain Grégory Rondeux. "Victoire peu académique au terme de notre plus mauvaise prestation de la saison. Par contre, le retour de Joé Veithen me réjouit", commente son homologue Robin Demarteau.

Heusy 0 – La Calamine B 0

"Tant que tu ne marqueras pas, tu ne gagneras pas. En seconde période, nous avons quinze occasions mais on n’en met aucune. Ce nul me pèse énormément", dixit l’entraîneur heusytois Jessy Dionisio.

"On était bien dans le match durant les 35 premières minutes. Ensuite, c’est devenu très compliqué et on a fait le gros dos.", avance le mentor calaminois Mike Hendrick.

Hautes-Fagnes 0 – Weywertz 1

But: Tibrea (0-1, 25e)

"Ce n’est pas encore assez mais on va vers le bon", déclare le T2 fagnard Grégory Hendrick. "Comparé à la semaine passée, il y avait plus d’envie et on a montré qu’on voulait gagner."

"Cette victoire est courte dans les chiffres et dans la manière. C’était très pauvre dans le jeu et on éprouvait des difficultés à construire", glisse son vis-à-vis Benjamin De Vuyst.

Rocherath 3 – Franchimont 1

Buts: Dethier sur pen (1-0, 47e), Bielen (1-1, 47e), Bongard (2-1, 75e), Koole (3-1, 87e)

"On commence bien la rencontre puis on tombe dans la facilité après vingt minutes", regrette le coach de Rocherath Stefan Bongard. "Franchement, c’était un match d’un faible niveau. Il n’y avait pas de rythme et beaucoup de déchets techniques. Le 2-1 tombe sur un coup du sort", avance le technicien des 600 Olivier Laffineur.