Évolution du score: 10e: 18-14, 20e: 34-29 (16-15), 30e: 50-41 (16-12), 40e: 63-58 (13-17).

RBC WELKENRAEDT: Mond 10, Van Wissen 17, Leemans 9, Fyon 12, Hensen 0, Delhez 6, Delrez 5, Touette 4.

Face à un adversaire avec lequel il partageait la lanterne rouge, Welkenraedt a immédiatement pris les commandes de la rencontre (10e: 18-14) pour ne plus les lâcher. "Victoire ô combien importante contre un adversaire direct au classement", apprécie Gino Fortuna qui pouvait, comme la semaine passée, compter sur l’ensemble de ses huit joueurs. "On est resté devant au score tout le match avec un léger relâchement en milieu de quatrième quart-temps."

Un quart-temps (13-17) que les locaux laissaient à leurs hôtes, sans frais néanmoins au décompte final.

La Villersoise 82 - Henri-Chapelle 78

Évolution du score: 10e: 21-16, 20e: 44-37 (23-21), 30e: 58-54 (14-17), 40e: 82-78 (24-24).

HENRI-CHAPELLE: Viellevoye 19, Thélen 2, Henkens 3, Delhaes R. 11, Laboureur 0, Lahaye 13, Lekeu 7, Delhaes A. 7, Remacle 16.

Pas de cinquième victoire consécutive pour des Capellois qui avaient pourtant, semble-t-il, un boulevard pour rester une semaine de plus invaincus chez un des derniers du général…

"On a beaucoup trop couru derrière le score", explique Fred Ledain, le coach d’Henri-Chapelle. "Et avec un 26/42 aux lancers francs, on peut avoir des regrets… Maintenant, chapeau à la Villersoise car nos adversaires méritent leur victoire et ont fait ce qu’il fallait pour l’avoir."

Atlas A. Jupille 80 - Dison-Andrimont 86

Évolution du score: 10e: 12-19, 20e: 35-46 (23-27), 30e: 57-65 (22-19), 40e: 80-86 (23-21).

DISON-ANDRIMONT: Closset 2, Buscicchio 0, Petit C. 15, Kpako 13, Toussaint 20, Lodomez 3, Haot 4, Chikhaoui 5, Petit M. 24.

"Du bon et du moins bon tout au long du match", résume Didier Franceschi, le coach de Dison-Andrimont qui assure sans doute l’essentiel en renouant avec la victoire - la troisième - à Jupille. Les visiteurs avaient plus de dix points d’avance à la pause. Avant d’abandonner les deux actes suivants aux Brasseurs, sans frais néanmoins. "On joue bien au basket lorsque l’on ne cherche pas l’anneau de suite", ajoute le coach disonais. "Chickhaoui est arrivé à la mi-temps et a, à nouveau, apporté par son expérience. Grosse prestation de Toussaint, auteur d’un match complet."

R. Casino Spa BC 78 - Hannut BC 70

Évolution du score: 10e: 15-15, 20e: 42-32 (27-17), 30e: 55-44 (13-12), 40e : 78-70 (23-26).

R CASINO SPA BC: Pluys 6, Piron 9, Muller 15, Rossinfosse 15, Huby 8, Hendrick 13, Cornet 3, Lamy 7, Mathieu 2, Beauve 2.

Retrouvant enfin un groupe complet (retour de Lamy) pour accueillir le leader, Spa a tenu le choc dans le premier acte (15-15) pour même faire clairement la différence dans le second (27-17).

"Notre intensité défensive et offensive nous permettait d’avoir le contrôle", apprécie le coach spadois, Michel Pluys. "Nous avons eu jusqu’à 13 longueurs d’avance en début du quatrième quart. Mais un Materne efficace en face et de l’énervement dans nos rangs ont permis à Hannut de revenir à une longueur. Heureusement, on s’est serré les coudes dans le final."