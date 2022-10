"On était pourtant prévenus" : Malmedy s'incline face à Geer

Après 10 minutes et sur leur première situation dangereuse, les Geerois donnaient le ton en ouvrant la marque par Messina qui profitait d’un contre bien mené par Henquet et Vigil Bajo sur le côté gauche. "On était pourtant prévenus que cette équipe fonctionne très bien en reconversion rapide mais on se fait avoir d’entrée de jeu" soufflait Deniz après la rencontre. Le technicien pouvait toutefois compter sur un magnifique solo de Robin Denis dans le rectangle adverse pour rétablir l’égalité. Dans la foulée, un lob de Messina léchait la latte malmédienne tandis que la réplique de Crosset frôlait le poteau peu avant la pause. Ce même Crosset héritait d’une très belle possibilité dès la reprise mais Aerts s’interposait. Messina, lui, profitait à l’heure de jeu d’un tir de Philippe repoussé par Hagemann dans ses pieds pour y aller de son doublé.

Les Dragons poussaient alors pour revenir une seconde fois mais Vicqueray voyait Aerts sortir le grand jeu sur sa tentative alors que celle de Crosset était, elle, arrêtée par le poteau. Geer pliait mais Geer ne rompait pas et infligeait donc aux Malmédiens une seconde défaite à domicile cette saison (soit autant que sur toute la saison passée !). "Je trouve pourtant que ce qu’on a montré dans le jeu est assez positif. On a eu les occasions pour revendiquer mieux mais on ne marque pas alors que notre adversaire est en pleine réussite. Dommage…" concluait Sélatine Deniz.

Malmundaria 1 – Geer 2

Arbitre: M. Laforge

Cartes jaunes: Samray, Mathonet ; Georges, Vendebosch, Vervoort

Buts: Messina (0-1, 10e), Denis (1-1, 30e), Messina (1-2, 62e)

MALMUNDARIA: Hagemann, Samray, Cassoth (88e Bucak), R. Jacob, Mathonet (65e Simon), Le Bohec (86e Geelen), Denis, R. Krings, Q. Jacob (76e Custinne), Vicqueray, Crosset

GEER: Aerts, Vandebosch, Grosdent, Georges, M. Philippe, Delvaux, Bouhriss, Henquet, Vigil Bajo (86e Vervoort), Fadda (70e Bekaert), Messina (88e Marcuccio)