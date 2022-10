Michel Schwontzen (Hombourg) : « Je n’ai qu’un seul regret... »

La seconde mi-temps reprend à peine que Cédric Laschet frôle l’ouverture du score mais sa tête est mal calibrée (49e). Sur le contre, les visiteurs vont enfin entrer dans le rectangle adverse. Sacha Meunier adresse un centre précis sur la tête de Thomas Bauwens qui crucifie le malheureux portier local qui n’avait encore rien eu à faire jusque-là et pourtant, c’est 0-1.

La tâche va se compliquer pour Eupen mais c’était sans compter sur une approximation de l’arrière-garde visiteuse qui s’emmêle les pinceaux à la 63e sur un coup-franc d’Eupen. Emmanuel Dreessen, étrangement seul, va reprendre le ballon qui traîne dans la surface et laisser Xavier Stassen sans réaction pour remettre les deux équipes à égalité (1-1).

« On a essayé de jouer au foot »

On se dirige tout doucement vers la fin de rencontre quand, à la 82e, Benoît Laschet envoie un coup-franc sur la barre du but défendu par Hombourg mais ce score de parité ne bougera plus. "On a été solide défensivement, mais mon seul regret est de ne pas avoir gardé le zéro derrière. Finalement, on garde Eupen derrière nous même si j’imagine que les spectateurs sont déçus de ne pas avoir vu un beau match", constate le coach visiteur, Michel Schwontzen.

"On a essayé de jouer au foot. Cependant, l’adversaire nous a empêché de trouver les espaces. On s’était bien répété qu’il ne fallait pas encaisser les premiers et pourtant, on a quand même su réagir malgré tout. Notre approche est bonne, il faut qu’on parvienne à concrétiser", analyse de son côté Patrick Kriescher, le mentor du FC Eupen.

FC Eupen 1 – Hombourg 1

Arbitre: M. Henrot.

Cartes jaunes: Nsumbu ; Degueldre, Hick.

Buts: Bauwens (0-1, 50e), Dreessen (1-1, 63e).

FC EUPEN: Pelzer, Krafft, Dreessen, Vanaschen, Tonkovic (9e Pohlen), B. Laschet, Mennicken, Ordonez (43e C. Laschet), Colle, Benlahbib (79e Neumann), Fumagalli (63e Nsumbu).

HOMBOURG: Stassen, D. Meunier, Schnackers, Degueldre, Heudt, Hick (70e Potoms), Duthoo (82e Martin), Bartholome (92e C. Schonbrodt), S. Meunier, Bauwens, Schwontzen (66e A. Schonbrodt).