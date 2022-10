La Calamine tombe "sur un grand gardien", à Richelle (1-0)

Pour La Calamine, cette première défaite de la saison ne doit évidemment pas tout remettre en cause, même si les hommes d’Alex Digregorio n’ont plus gagné depuis quatre matches. "On est tombé sur un grand gardien qui sort deux balles de but, relevait le coach calaminois. De notre côté, on prend un but évitable. Richelle est une belle équipe, mais nous avons eu les occasions pour prendre l’avantage."

Ce but évitable, c’est une frappe de Pezzin, à l’heure de jeu, qui a surpris Joiris. Le premier but des Richellois sur coup-franc cette saison (après une petite combinaison). "Le match était serré, on sentait que l’équipe qui allait ouvrir le score prendrait une option sérieuse sur la victoire, poursuivait Alex Digregorio. À voir maintenant comment on se sert de cette défaite."

Côté local, Benoît Waucomont était aux anges. "C’est une victoire magnifique. C’était important d’enchaîner à la maison après notre victoire de la semaine dernière à Durbuy. En première mi-temps, au niveau de la circulation de balle, c’était très bien." Sans trouver l’ouverture cependant. Ce qui allait finir par arriver en deuxième période, que les Bassi-mosans ont mieux entamée que leurs adversaires. "Je félicite toute l’équipe, c’était bien à tous points de vue, se réjouissait le T1 richellois. Il y avait des joueurs de qualité en face, mais le collectif a su les gérer. Ceux qui sont rentrés ont aussi amené un plus. Si on veut rester dans le haut du tableau, il faut faire des séries. Ici on est à deux victoires, on va essayer de continuer cette série le plus longtemps possible."

La prochaine étape pour les Richellois, ce sera un déplacement à Sprimont samedi soir. Au même moment, les Calaminois tenteront quant à eux de se relancer face à Aywaille.

Richelle 1 – La Calamine 0

Arbitre: M. Chaspierre

Cartes jaunes: Boulton ; Cornet, Aritz, Hungs, Van Melsen, Kamalandua.

But: Pezzin (1-0, 60e)

RICHELLE: Rausin, Leroy, B. Halleux, Simon, Pezzin, Thys (81 T. Halleux), Custinne, Lanckohr (73 Vélégan), Thomas, Boulton (78 Diallo), Schenk (85 Romero).

LA CALAMINE: Joiris, Volont, Hungs, Gerrekens (89 Lazzari), Smits, Aritz (65 Van Melsen), Cornet (81 Islamovic), Hubert (73 Kamalandua), Lufuankenda, Bennane, Bultot.