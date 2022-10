Fin de carrière de Philippe Gilbert : ses parents étaient à 620 km de Tours, dans... la Redoute

Il l’admet cependant: "C’est sûr, j’aurais aimé assister à sa dernière course, le voir réellement poser son vélo au clou. Mais bon, c’est lui qui a choisi la mauvaise course", rigole Jeannot, monté à plusieurs reprises sur le podium pour remettre des prix aux lauréats de cette nouvelle édition. "C’est important pour moi de soutenir les jeunes coureurs. L’avenir, il est ici ! Hier (lire samedi) , un ami vient me trouver pour me donner les résultats du Tour de Lombardie. Je lui ai répondu: “C’est quoi ça ?” (sourire). Les pros, c’est beau à voir, mais ils n’ont pas besoin de mon aide." En 2023, "papa Gilbert" espère que Philippe pourra être présent à Remouchamps, pour offrir un souvenir impérissable aux juniors présents.

Mais avant, il se réjouit naturellement de profiter un peu plus de son fiston. "Je ne sais pas ce qu’il va faire. Je pense toutefois qu’il va rester cinq, six mois tranquille. Profiter de sa famille." Ses parents y compris. "C’est certain que maintenant, ce sera plus calme lorsque nous le verrons. Même quand nous allions là-bas, à Monaco, il partait rouler le matin, revenait pour le kiné, etc. Un vrai professionnel. Il a choisi cette vie… et l’a très bien faite, à fond, sans regret."