En jouant ainsi, Eupen, battu 0-4 face à Gand, pourrait bien descendre...

Ce dimanche face à Gand, l’entraîneur eupenois était privé de Teddy Alloh (malade) et de Yentl Van Genechten (blessé). Le coach a pourtant choisi de laisser Kral et Gorenc, défenseurs de formation, sur le banc… Et d’aligner James Jeggo dans l’axe de la défense. De quoi replacer le revenant Wakaso dans le rôle de médian axial, tout en titularisant Jeggo, à la surprise générale. Ce qui fut moins surprenant, c’est l’écart physique entre la puissance offensive gantoise (Depoitre et consorts) et le néo-défenseur océanien.

Mais soyons justes: si Eupen a bu la tasse (0-4 !) ce dimanche, ce n’est pas à cause de l’un ou l’autre joueur. C’est collectivement que les Pandas se sont écroulés face à Gand (qui, de son côté, retrouve des couleurs).

Reste que certains choix interpellent. Le 0-1 tombe sur un penalty accordé via le VAR, mais Depoitre était seul face à Moser (qui l’accroche).

Le 0-2 ? Un Jeggo débordé par son opposant qui centre, un Depoitre qui s’infiltre entre Wakaso et Paeshuyse pour, déjà, tuer le match.

En deuxième période, festival du Sud-Coréen Hyunseok Hong, pour le 0-3 puis un 0-4 où il humilie littéralement l’arrière-garde frontalière avant de trouver la lucarne. Tout ça, dans la surface, de quoi illustrer les nombreuses lacunes eupenoises.

Le match plié, Bernd Storck a lancé quelques offensifs dans le bain. Il était évidemment trop tard.

Que faire ?

Eupen inquiète, manque d’inspiration et on se demande d’où pourra bien venir l’éventuelle solution. On ne va pas se mentir: en jouant de la sorte, l’Alliance file tout droit vers la D1B. Une réaction est impérative.

En attendant, l’AS, qui glisse à la 16e place (en attendant la rencontre entre l’Union et le Cercle dimanche soir), sera dans l’interdiction de se louper samedi prochain au Cercle de Bruges, pour les retrouvailles de Storck avec son ancien club. Un véritable match couperet. Et probablement pas le dernier.

AS Eupen 0 – La Gantoise 4

Arbitre: M. Staessens

Cartes jaunes: Magnée, Lambert ; Owusu, Godeau.

Buts: Torunarigha sur pen. (0-1, 26e), Depoitre (0-2, 40e), Hong (0-3, 50e ; 0-4, 64e).

EUPEN: Moser, Lambert, Jeggo (46e N’Dri), Paeshuyse (67e Kral), Wakaso, Magnée, Christie-Davies, Peeters (67e Nuhu), Davidson, Charles-Cook, Prevljak (67e Gassama).

GAND: Nardi, Torunarigha, Okumu, Ngadeu, Castro-Montes (43e Nurio), Owusu (67e Salah), Odjidja (76e MArreh), Samoise, Hong, Hjuslager (67e De Sart), Depoitre.