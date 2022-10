Dison, rejoint à la dernière seconde contre Warnant, « méritait la victoire » estime Christophe Kinet

Dison continue de mettre la pression. Il faut une parade du gardien warnantois Bizimana pour repousser une tête de Akdim. Les hommes de Christophe Kinet rentrent au vestiaire sans avoir concrétisé leur domination. "Notre première mi-temps a été remarquable. Nous n’avons pas été inquiétés par Warnant. C’est dommage qu’on ne marque pas un, voire deux buts", analyse le T1 disonais.

En seconde période, les visiteurs mettent le nez à la fenêtre. Mavuba et Cavillot tentent leur chance sans parvenir à inquiéter Rico-Garcia. Le Stade Disonais répliquera sans succès avec des tentatives de Meunier et Demarteau.

Une fin de match « frustrante »

Les Disonais seront récompensés de leurs efforts à la 83ème par Elias Courail. Esseulé au second poteau, l’ailier à peine monté au jeu reprend de volée un centre de Julian Demarteau. Le ballon vient se loger dans le filet latéral du goal adverse. La délivrance sera de courte durée. Sur une ultime rentrée en touche, Audry Scevenels profite d’un cafouillage dans la défense locale pour égaliser à la 93ème. "Il y a une touche, on croit que l’arbitre va siffler la fin du match et finalement cette touche est gagnante. Ce scénario-là, on peut le jouer dix fois, on le gagne neuf fois. C’est frustrant de prendre un goal à la dernière seconde, surtout dans une situation où on méritait la victoire", détaille le coach disonais qui reste malgré tout positif. "Je suis fier de ce que mes joueurs ont montré aujourd’hui. Nous restons coleaders avec Warnant et nous continuerons à travailler en essayant de progresser", termine-t-il.

Dison 1 – Warnant 1

Arbitre: M. Soors.

Cartes jaunes: Clerbois, Meunier, Aharrh, Mavuba.

Buts: Courail (1-0, 83e), Scevenels (1-1, 93e).

DISON: Rico-Garcia, Biondolillo, Castela (68e Teruel), Binot (80e Courail), Legros, Demarteau, Akdim, Mara, Meunier, Manfredi, Clerbois (73e Leers)

WARNANT: Bizimana, Piette (86e, Libert), Dejoie, Cavillot, Scevenels, Miezal (59e, Mabanza), Timmermans (77e, Dago), Mavuba, Biatour (59e, Ganji), Aharrh, Fransolet.

Elias Courail: « Nous sommes passés par toutes les émotions en cinq minutes »

C’est Elias Courail qui a planté le but des Disonais. ©imagesports.be

Monté au jeu la 80e, Elias Courail n’aura eu besoin que de trois minutes pour marquer. "Je suis seul au second poteau. Je sais que Demarteau peut me faire un centre en deuxième zone. C’est ce qu’il fait. Après, je reprends le ballon de volée sans réfléchir. Ce but est une libération pour toute l’équipe", raconte Elias Courail.

"Malheureusement on encaisse sur un cafouillage à la dernière seconde. Nous sommes passés par toutes les émotions. Le résultat est frustrant mais saison est encore longue. Nous allons corriger ces erreurs", conclut le joueur du Stade Disonais.