Aubel (R2) n’a pu tuer le match et meurt en prolongation

Évolution du score: 10e: 14-19, 20e: 35-36 (21-17), 30e : 50-57 (15-21), 40e : 75-75 (25-18), 45e : 85-81 (10-6).

RBC AUBEL: Grooteclaes 2, Liégeois G. 13, Gerarts 26, Perin 15, Bousmanne 23, Lambot 0, Albert 2.

Glaude et Gorlé blessés, Benjamin Liégeois retenu par le boulot, c’est à sept que les Aubelois se sont déplacés à Mons. "Mais même si cet adversaire est toujours invaincu, il y avait la place pour faire quelque chose", rapporte le coach Claude Ernotte, dont les couleurs s’inclinent finalement après prolongation. "On a eu longtemps la maîtrise du match - avec un avantage qui a grimpé jusqu’à 12 unités - sans malheureusement parvenir à le tuer."

En première mi-temps, Bousmanne a permis aux siens de briller avec 20 points inscrits. En seconde, c’est Gerarts qui a pris le relais sur le plan offensif. "Notre défense était au rendez-vous, malheureusement on connaît deux à trois minutes de flottement à la fin de chaque mi-temps, ce qui permet à chaque fois à Mons de revenir dans le match", détaille le coach aubelois. "Sans doute la fatigue liée au manque de rotations. Et en plus, Perin doit sortir pour le compte à quelques minutes de la fin."

Les Aubelois seront au repos le week-end prochain en raison du mariage de leur big man Alex Bousmanne. "On fera une semaine light, j’ai donné congé jeudi… avant sans doute une très belle fête !", conclut Claude Ernotte.