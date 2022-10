Annulation polémique à Battice-Herve: « Mon joueur part quatre mètres après le défenseur » (photos et vidéo)

"J’ai dû adapter la tactique en faisant rentrer Ciammaglichella à la place du jeune Maxence Hougrand", avoue le mentor batticien Benjamin Marechal. La seconde période ne montre pas que les visiteurs sont en infériorité. Le second tournant de la rencontre se passe à la 69e lorsque Salim Farssi est lancé en profondeur. Un défenseur de Herve (David Smets) touche la balle et tombe. Salim récupère et va centrer pour Simon Smets qui pousse au fond des filets. Stupeur dans le camp batticien lorsque l’arbitre siffle un hors-jeu… inexistant de Farssi.

"Les deux cartes jaunes et la rouge me semblent justes. Sur le but annulé, mon joueur part trois-quatre mètres après le défenseur. C’est incompréhensible ! Je pense que malgré cela, nous méritions de l’emporter. C’est frustrant, même si prendre un point à 10 contre onze pendant septante minutes dans un derby est bon à prendre", souligne le coach batticien Benjamin Marechal. En face, ce point était pris avec bonheur aussi dans le chef du T1 des Fromagers Sébastien Joly. "C’est un bon point. On a mis la pression sur Battice en première période. Le métier de Battice a joué pour ne pas montrer leur infériorité numérique. On n’a pas été assez bon en phase offensive."

Le match en images

Battice 0 – Herve 0

Arbitre: M. Drogmans.

Cartes jaunes: Esposito, Marechal, Ciammaglichela, Bastin, Halleux, Vervier.

Carte rouge: Mosca (26e 2 c. j.)

BATTICE: Delcour, Winandts, Esposito (81e Lusinga), Mosca, Parmentier, Ramirez, Hougrand (36e Caimmaglichella), Botero, Farssi, Janssen, Penga (Smets).

HERVE: Simonis, Lebeau, Smets, Halleux, Lejeune, Morrier, Bastin (58e De La Cruz), Hamdi (68e Verhust), Douhard, Amory (81e Vervier), Closset.

« Pas capable de déborder et de centrer »

En panne offensive lors de ce derby du Plateau, les Heviens et son capitaine Benoît Closset n’était pas satisfait du rendement offensif des Fromagers. Pourtant, Benoît Closset a vu son superbe coup franc détourné par Dorian Delcour. "Elle partait bien, mais il y avait quelqu’un en face", souligne-t-il.

Pas d’occasion franche hormis sur les phases arrêtées, Benoît Closset et les Fromagers sont tombés sur un Arnaud Winandts et un Dorian Delcour en grande forme. « Je n’ai pas eu assez de ballons. Nous n’avons pas de joueur capable de déborder et de centrer. C’est dommage. Nous devons alors balancer des longs ballons devant et face à une équipe comme celle de Battice qui possèdent dans leur rang autant de joueurs qui ont connu la nationale, ce n’est pas simple. Cependant, je trouve que ce match n’a pas la saveur d’un derby. Il n’y avait pas beaucoup de monde. C’est dommage », conclut l’ancien de Weywertz.