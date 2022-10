Bernd Storck menacé? Voici ce que l'on répond à l'AS Eupen

L’intéressé, lui, estime que son équipe a "manqué de chance" et qu’il n’était pas facile "de revenir dans le match après le 0-1 sur penalty." L’Allemand veut "continuer à travailler et motiver l’équipe et fournir une bonne semaine d’entraînement." Quant à la surprise "James Jeggo" en défense centrale, il a plutôt esquivé. "On voulait travailler autre chose. On se doit de changer certaines choses et ici, à la mi-temps, c’est tombé sur lui mais ce n’était pas ciblé. Et on doit continuer à travailler tous ensemble…" a-t-il expliqué à côté d’un Hein Vanhaezebrouck ravi de renouer avec la victoire.