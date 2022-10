Un derby Battice-Herve (P2B) pas comme les autres pour David et Simon Smets

En effet, l’aîné, David (27 ans), jouera sous les couleurs de Herve, contre son frère cadet, Simon (23 ans), qui porte (ra) la tunique batticienne. "C’est particulier, car les deux clubs ne sont pas au mieux", lance Simon Smets, arrivé à Battice en provenance de… Herve il y a trois saisons. Jouer l’un contre l’autre n’est pas une première pour David et Simon Smets. "On a joué l’un contre l’autre la saison dernière, mais c’était en P4. Battice B avait gagné 1-0", sourit Simon. Confirmation par l’aîné de la fratrie, David: "Je revenais de blessure et j’étais allé faire un tour en P4. Mon frère évoluait en P4 à Battice. Je suis vraiment content de le voir évoluer en P2 cette saison. C’est une fierté. Cependant, ce derby est très important pour les deux clubs. Six points sur vingt-huit alors que nous avons joué le tour final la saison dernière, ce n’est pas suffisant."

« Pas de petit frère »

Pour donner encore un peu plus de piment à ce duel, Simon est attaquant et David… défenseur central. "Je n’ai pas encore inscrit un but cette saison", soupire le jeune attaquant de l’équipe du Fort, qui rêve évidemment d’ouvrir son compteur but ce dimanche. "Même si le plus important est de remporter ce derby, ce serait énorme de marquer contre Herve et contre lui."

Pour David, il est toutefois hors de question que le petit frère marque. "Je pense qu’il rêve un peu trop. Ce que je peux dire, c’est qu’il n’y aura pas de petit frère dans ce match et que je lui réserve le même traitement qu’à n’importe quel autre avant de P2B", conclut l’aîné de la fratrie.

Battice – Herve (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Drogmans

Absents à Battice: Penga (incertain), G. Fossion (blessé), Vandermeer (blessé), Ciammaglichella (blessé).

Absents à Herve: A. Das (suspendu) et Limbourg (travail).