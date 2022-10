Thomas Binot (Dison) : « J’ai envie de m’affirmer comme un joueur de nationale »

Arrivé cet été au Val Fassotte, Thomas Binot n’a pas reçu beaucoup de temps de jeu cette saison. L’ex-Aubelois s’est blessé au talon en préparation avec le Stade Disonais. "C’était lors d’un duel dans un match amical. J’ai été poussé et je suis mal retombé. J’ai eu une contusion et des fissures au talon", résume le Disonais qui a dû attendre le cinquième match de la saison pour découvrir le football national. "Mes débuts se sont bien passés. J’ai joué une demi-heure contre Seraing B. Ce n’était pas un match facile pour rentrer (NDLR: c’était encore 0-0 quand il est monté au jeu). J’ai préféré ma montée au jeu à Lessines, où nous menions 0-3", raconte le joueur qui est passé sans aucune transition de la P1 à la D2 amateur. "Il y a une véritable différence de niveau par rapport à la P1. Je le sens surtout au niveau du rythme et de l’intensité sur le terrain. Tout va plus vite en D2", compare-t-il. "Par contre, l’intégration s’est faite naturellement. Dison est réputé pour sa bonne ambiance avec un beau mélange entre des jeunes joueurs et des cadres d’expérience", ajoute-t-il.