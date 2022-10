"Cela ne sert à rien de pleurer, je fais avec les gars à ma disposition, positive Sacha Kauth, le T1 de Walhorn. L’ambiance est bonne et notre foot n’est pas mauvais même s’il reste des choses à améliorer. Dimanche dernier, c’était peut-être notre meilleur match de la saison mais nous n’avons pas pu marquer un but. Nous irons à Verviers avec la même concentration tout en espérant inscrire un but et rapidement si possible. On ne va pas toujours pouvoir arracher la victoire dans les derniers instants."

"Après la lourde défaite à Goé, les joueurs me doivent une revanche, explique Cédric Flon, le coach du Skill. Walhorn, c’est un gros morceau mais à la maison on joue tous les matches pour les gagner. Nous avons fait beaucoup de bonnes prestations mais il n’y a pas assez de points à notre compteur pour l’instant."

SRU Verviers – Walhorn (Dimanche, 15h)

Arbitre : M. Battaglia

Absents à Verviers: Paquay, Erkens et Quinta (blessés), Boutet et Grignard (arrêt), Dupret et Wérisse (suspendus).

Absents à Walhorn: Jacquemotte et Lefranc (blessés), Musovic (absent), Falkenberg et Wambi (pas encore prêts), Kriescher et Willems (douteux).