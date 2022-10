Le BC Verviers face à du lourd, Ensival récupère Genet

Gilles Wilkin et Léonard ont repris l’entraînement et doivent pouvoir être alignés, Roosen était absent pour raisons personnelles durant la semaine et plane une incertitude sur Mayron Wilkin touché au genou.

Ensival: Genet aligné

Ensival (R2) récupère Genet au meilleur moment pour aller défier un adversaire direct (1 victoire) ce dimanche (11h) à Arlon. "On pourra à nouveau compter sur notre meneur, même s’il n’est pas encore à 100% il fera du bien à l’équipe", se réjouit Antoine Massart, le coach ensivalois qui espère tirer profit ce week-end d’une bonne semaine d’entraînements.