Affichant un bilan sensiblement pareil, en pointant aux 9e et 10e places du classement, les protagonistes du jour vont se livrer la bataille dans ce derby régional avec la ferme intention de le remporter et ainsi rester dans une spirale positive.

"L’attitude de mon groupe face à Aubel a été bonne la semaine dernière. On n’a pas été beau à voir mais on a tenu la baraque contre une équipe solide. Attention, on ne va certainement pas jouer toutes voiles dehors contre Eupen. On va respecter cette équipe et essayer de leur faire mal aux bons moments pour revenir avec le plus de points possibles de ce déplacement périlleux" annonce le T1 de Hombourg.

Même son de cloche du côté eupenois avec l’analyse du coach, Patrick Kriescher.

"On sort d’un bon résultat à Faimes avec beaucoup de buts, mais on a évolué en supériorité numérique. Cependant, l’état d’esprit m’a plu. On a continué à jouer offensivement et on n’est pas tombé dans la facilité. Hombourg, ce sera une autre opposition contre laquelle il ne faudra pas encaisser en premier sous peine d’être dans l’impossibilité de revenir au score avec leur bloc compact" tempère-t-il avant de préciser que "toutes les équipes ont des vedettes mais à Hombourg la vedette c’est l’équipe. Pour gagner ce match, on devra leur prouver qu’on forme, nous aussi, un vrai groupe."

FC Eupen – Hombourg (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Henrot.

FC EUPEN: Pelzer, Vanaschen, Krafft, C. Laschet, Palm, B. Laschet, Dreessen, Mennicken, Fumagalli, Nsumbu, Colle, Neumann, Benlahbib, Ordonez, Meyer.

Absents: D’Argent (indisponible), Schins (indisponible), Vrommen (travail).

HOMBOURG: Stassen, A. Schonbrodt, C. Schonbrodt, Schnakers, Degueldre, S. Meunier, D. Meunier, Schwontzen, Bauwens, Baltus, Potoms, Hick, Duthoo, Martin, Bartholomé.

Absents: Bayard (pas prêt) ; Beckers, Dorthu, Mirisola (en P4).