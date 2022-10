Bolland B (P4F) face aux "statistiques impressionnantes" de son prochain adversaire

"Les statistiques offensives de notre futur adversaire sont assez impressionnantes et il faudra trouver le moyen de cadenasser leur joueur-entraîneur Andy Malmendier", annonce le T1 bollandois. "Mais nous ne leur ferons aucun cadeau, mes joueurs se battront jusqu’à la dernière minute, peu importe le score", ajoute-t-il.

Du côté Eupenois, neuf joueurs sont d’ores et déjà indisponibles pour cette rencontre, mais le noyau, étriqué, reste qualitatif. "À Bolland, le faux pas sera interdit", prévient le mentor Malmendier. À deux journées de la fin de la 1re tranche, nous ne pointons qu’à 3 points du leader hervien et tout reste possible. Mes joueurs semblaient en forme cette semaine à l’entraînement, nous sommes prêts à batailler dimanche ", conclut le coach.

Bolland B – FC Eupen B (Dimanche, 15h)

Arbitre: non désigné.

Absents à Bolland B: Fohn, Tom Collin & Solitro (tous blessés).

Absents au FC Eupen B: Hübinger (études), Förster, Mertens, El Azri & Mujcinovic (à l’étranger), Kauth (travail), Ruelle & Daumen (blessés), Bollen (raison personnelle).