Arrivé de Ster-Francorchamps cet été, le nouvel offensif malmédien devrait démarrer la rencontre sur le front de l’attaque en compagnie d’Adrien Crosset et ainsi enchaîner une troisième titularisation consécutive après une entame de compétition frustrante. "Je me suis blessé au pire moment, juste avant le début du championnat", explique-t-il. "Je reviens au fur et à mesure et je me sens de mieux en mieux. Maintenant, l’étape suivante sera de débloquer mon compteur but. On ne peut pas dépendre que d’Adrien Crosset pour faire trembler les filets et on doit amener davantage le danger via d’autres joueurs, dont moi", poursuit celui qui ne regrette en tout cas absolument pas d’avoir opté pour les Dragons. "À Ster, je n’étais plus d’accord avec certains choix et l’absence de concurrence dans le noyau. Ici, le climat me convient beaucoup mieux. L’ambiance dans le groupe est excellente et la concurrence est saine."

Vous l’aurez compris, tous les feux semblent au vert en bord de Warche avant cette belle affiche à l’issue de laquelle Audric Vicqueray et les siens espèrent conforter leur place dans le top 5.

Malmedy – Geer (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Laforge.

MALMUNDARIA: Hagemann, Simon, R. Jacob, Samray, Mathonet, Le Bohec, Cassoth, R. Krings, Crosset, Custinne, Q. Jacob, Vicqueray, Denis, Bucak, Geelen

Absents: Nijhof est toujours suspendu, les autres joueurs absents le sont par choix du coach et iront en P4.