"On va chez un adversaire en pleine confiance, mais on n’est pas mal non plus. Et si on avait été plus réaliste dans deux matchs (Sprimont B et Hombourg), on serait collé à eux (NDLR: potentiellement à 1 point) ", constate le coach sterlain, Vincent Heins. "Dimanche, oui, c’est un gros morceau. Pour nous, ce match servira de baromètre, afin de voir si on sait concurrencer une telle équipe."

Pour Vincent Heins, Wanze/Bas-Oha allie jeunes de qualité et expérience de vieux briscards "comme Neerdael, Bisconti, Henrotte". D’après les vidéos analysées, le T1 sait aussi que Wanze/Bas-Oha "se projette vite vers l’avant". Cela annonce "un match agréable".

Wanze/Bas-Oha – Ster-Francorchamps (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Corbay.

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Joao, Raskin, Chandelle, Hermant, Delhez, Restiglian, Scheffer, Domken, Dardenne, Gilis, Boreio, Crisigiovanni, Wangermez, Vroonen.

Absents: Lambrecht (claquage), Thelen (reprend la semaine prochaine), Julien Dewez (idem), Calisgan (pas encore prêt).