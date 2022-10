Santo Ventura, nouveau coach de Melen : "Mon ambition était claire dès le départ"

Après la défaite 0-1 face à Hombourg (le 25/09), Melen s’est séparé d’Alain Bettagno et n’a pas traîné pour choisir son successeur en activant la solution interne. C’est ainsi Santo Ventura qui a été désigné. "Je suis arrivé à Melen un peu par hasard. J’avais la charge de la coordination du jeu à 5 et à 8 ainsi que des U19 mais mon objectif n’était pas l’école des jeunes. Mon ambition était claire dès le départ: devenir un jour T1 d’une équipe première. Ça ne s’est pas fait quand la collaboration avec John Gaspard s’est arrêtée. Quand le club a décidé de se séparer d’Alain Bettagno, les choses se sont rapidement mises en place. Je sais que je suis bien entouré ici, avec Pascal (Collin) et Henri (Rasquinet)", explique-t-il.