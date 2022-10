Regan Charles-Cook: "Le foot belge me correspond plus que l'écossais" estime l'attaquant d'Eupen

S’il est passé chez les jeunes d’Arsenal et de Charlton, Regan Charles-Cook n’a pas su s’imposer au plus haut niveau. À 25 ans, il compte principalement des passages au sein de formations anglaises de seconde zone (Solhill, Woking, Gillingham) et une pige de deux ans en Scottish Premier League. L’homme, de nationalité anglaise mais avec des origines grenadiennes et jamaïcaines, porte également les couleurs de l’équipe nationale de Grenade depuis juillet 2021. "Je n’ai pas été convoqué il y a deux semaines car le sélectionneur voulait tester de nouveaux joueurs. La suite, ce sera la Nations League de la zone Amérique centrale pour tenter de se qualifier pour la Gold Cup. Ce sera en mars… Mais là, je suis focus sur Eupen" assure celui qui a déjà planté un but et délivré deux assists pour l’Alliance.

« Amener de l’impact »

Avec dix apparitions en autant de journées de championnat, Charles-Cook a clairement trouvé sa place chez les Pandas. Huit fois titulaire, il n’était pas du onze initial à Saint-Trond dimanche dernier. C’est pourtant lui qui a dynamité le flanc gauche des Canaris, pour ensuite offrir le précieux 0-1 à N’Dri. "Que je sois titulaire ou pas, le coach (Bernd Storck) me fait confiance. Il m’a demandé de rentrer pour amener de l’impact et j’ai su le faire, même si on évoluait sur un terrain synthétique sur lequel il faut savoir s’adapter. Oui, on savait que nos concurrents au maintien avaient gagné et qu’il fallait l’emporter, mais on ne regarde pas les autres équipes. On se focalise surtout sur notre jeu et notre adversaire du moment"

L’international grenadien a déjà hâte d’être dimanche, au Kehrweg.

"On espère pouvoir lancer une série de victoires, même si c’est La Gantoise en face. C’est une autre dure bataille qui nous attend mais si on s’en tient au plan de jeu, je pense qu’on peut tenir tête à tout le monde !" ponctue Regan Charles-Cook.

Eupen – Gand (dimanche, 16 h)

Arbitre: M.

À noter: A. Keita et S. Keita (blessés) seront absents à Eupen, où Wakaso sera de retour de suspension. Le T1 Bernd Storck dévoilera sa sélection ce samedi après la dernière séance d’entraînement.