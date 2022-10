Valéry Borgers – joueur durant de nombreuses années au Casino Spa – tenait la corde pour reprendre en main l’équipe dames (R1). Mais ce dernier a décliné l’offre car il n’était pas possible pour lui de combiner avec le boulot. On a aussi cité le nom de Michel Borremans mais il apparaît que cette piste ne sera pas concrétisée non plus.

Ce week-end, lors du match à domicile face à Boninne (samedi, 18h15), c’est encore Antoine Massart qui assurera l’intérim. D.M.