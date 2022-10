Le FC Eupen en même temps que l'AS Eupen ce dimanche: "Pas un souci!"

Situation particulière ce dimanche à Eupen, puisque le FC recevra Hombourg dès 15 heures. Et le coup d’envoi de la 2e mi-temps de ce match de P1 aura lieu en même temps que le coup d’envoi du duel de Pro League entre l’AS Eupen et La Gantoise, prévu à 16 heures. Deux pelouses distantes de 30 mètres à vol d’oiseau. Mais du côté du FC Eupen, où l’on collabore avec l’AS au niveau de l’école des jeunes, l’horaire ne poserait, nous dit-on, pas de souci. Ni au niveau du parking, où le FC Eupen dispose du sien, privé (ce sera peut-être plus compliqué pour les Hombourgeois…), ni au niveau de la concurrence et du public puisque, aux dires des dirigeants du FC, "celui qui est supporter de l’AS ou du FC n’est pas supporter de l’autre club eupenois". Aucun souci, donc, sauf pour le supporter neutre qui suit la P1… et la Pro League. D.L.