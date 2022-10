Arrivées à La Gleize et dans la Redoute

Pour la troisième année consécutive, la course aura lieu sur deux journées, à nouveau du côté de La Gleize puis de la Redoute.

Samedi, 82 km sont au programme. Départ du château de Harzé à 13h55. Les coureurs iront vers Chevron, Froidville, Cheneux pour joindre La Gleize via la rue de l’Église et le GPM 1, avec le premier passage sur la ligne (14h32). Place à la première boucle vers la route de l’Amblève, la N645, N66, et encore Froidville, Cheneux pour reprendre le GPM vers La Gleize (15h15). Ultime tour (identique), enfin, avant l’arrivée (16h). À La Gleize, où un certain Arnaud De Lie avait levé les bras en 2020. Avant de remporter le classement final, devant Romain Grégoire.

Dimanche, 126,5 km sont prévus entre Harzé et Remouchamps. Coup d’envoi à 12h30. Pas moins de 6 GPM viendront dynamiter l’après-midi. À savoir: côte de Werbomont (13h17), côte de La Rouge Minière (13h32), côte de Priestet (13h42), côte de Xhierfomont (14h25), côte de La Vecquée (13h47), côte de La Redoute (15h12). Arrivée au niveau de l’Esplanade vers 15h20.

5 ans après Evenepoel…

Le futur lauréat de la Philippe Gilbert juniors inscrira son nom dans un prestigieux palmarès: Jasper Stuyven (2010), Amaury Capiot (2011), Thomas Pidcock (2016), Arnaud De Lie (2020) et… Remco Evenepoel, récent champion du monde. C’était en 2017. À l’époque, après avoir impressionné sur Aubel-Thimister-Stavelot, la future révélation belge signait le sixième succès de sa saison. En solitaire, évidemment, avec une offensive décisive dans la Vecquée. En 2021, c’est Maxence Place qui avait soulevé le trophée.

Les équipes engagées

Sur la grille, quinze formations belges. Parmi lesquelles le Vélo Club Ardennes, CC Chevigny, Intermarché Wanty Gobert Wapi cycling et Sprint 2000 Charleroi. Quinze cylindrées étrangères seront à leux côtés, dont AG2R La Mondiale, Académie U19 La Pomme Marseille (FR), Willebrord Will Vooruit (PB), Fensham Howes-Mas Desing, Halesowen Academy-Mapei (ANG), Team Mascot Workwear, Team Herningck junior (DAN), Team NTG – Unox (NOR), SMS Swidnica (POL).