Jordan Desmit (Warsage) de retour à l'Espoir Minerois « qu’il ne (re)connaît plus »

"Il est certain que les résultats ne sont pas ceux espérés", confie le Warsagien Jordan Desmit. "Une remise en question a eu lieu et nous avons eu une bonne discussion ce mardi. Nous espérons qu’elle portera ses fruits mais nous ne saurons le dire que dans quelques semaines. Une chose est sûre, on sent tout le monde concerné."

Pointé parmi les favoris de la série avec Tilleur et Tiff, Warsage peine à confirmer son statut. Pourtant, sur papier, le noyau a fière allure. Il faut dire que le club s’était montré très actif sur le marché des transferts.

« Gino Piol n’est pas un mauvais entraîneur »

"Les ambitions du club sont claires et il veut monter", enchaîne l’expérimenté défenseur (29 ans) des Verts. "Nous sommes actuellement dans une mauvaise passe même si ce n’est pas si mal dans le jeu. On encaisse par contre beaucoup trop et il manque souvent la dernière passe à la finition. Le fait d’avoir un noyau très large joue aussi. Chaque semaine, il y a de nombreux déçus et ça ne doit pas être évident pour Vivien (Forthomme)."

Ce dimanche, Jordan Desmit sera de retour à La Minerie, club où il a débuté le football, avant d’évoluer plus tard durant sept saisons en équipe première.

"Pour moi, c’est devenu un match comme un autre et revenir ne fait rien de particulier. Ce n’est plus le même Minerois et je ne connais plus personne dans l’équipe, si ce n’est Jonathan Thomsin. Et puis, à l’époque, plusieurs choses m’avaient déplu et j’avais pris la décision de quitter le club. Pour en revenir au match, on sait que ce ne sera pas facile. L’Espoir Minerois n’est pas au top de sa forme et c’est étonnant de le voir dernier. Il y a de la qualité et Gino Piol n’est pas un mauvais entraîneur. La semaine dernière, ils ont réussi à marquer quatre buts en une mi-temps, ce qui n’est pas rien", conclut-il.

Espoir Minerois – Warsage (Dimanche 15h)

Arbitre: M. Audoor

Absents à Minerois: Frère, Lucassen, Corin et Léonard (blessés), J. Thomsin (suspendu), Frédérico (travail), Bracher (malade), Lekeu (incertain)

Absents à Warsage: Pelsser et Longaretti (blessés), Hungs (suspendu), Deflem (arrêt)