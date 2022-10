Sur la touche toute la saison dernière suite à une rupture du tendon d’Achille, Thomas Nyssen a encore eu des sueurs froides ces dernières semaines. Après une préparation optimale, une douleur à la voûte plantaire a en effet perturbé son retour dans la compétition, le forçant même à faire l’impasse sur le dernier match de championnat.

"Mais cette semaine s’est bien passée, je me suis entraîné normalement et je pourrai être sur le terrain face à Comblain, la première fois que je jouerai cette équipe depuis que j’ai quitté le club", explique l’intérieur pepin qui a passé cinq saisons (dont une montée de R1 en TDM2) sous les couleurs de son futur adversaire. Années Covid et blessure ne lui ont, jusqu’ici, jamais permis de s’aligner face à ses ex-coéquipiers avec qui il a conservé de nombreux contacts. "Ma motivation est donc énorme de reprendre face à la très belle équipe de Comblain, clairement favorite dans cette série très relevée."

Les armes pour s’imposer

C’est en effet une belle armada que Ludovic Humblet déplacera au hall du Paire avec les Lhoest (ex-Liège D1), Hounhanou, Matisse, Darmont et autre Tom Malempré (ex-Pepin).

La saison dernière, la confrontation avait tourné à l’avantage de Pepinster. Thomas Nyssen, blessé, avait vécu ce petit exploit du banc…

"Pourquoi pas rééditer cette performance", conclut le big man. "On a les armes pour rivaliser: un vrai groupe dans lequel le danger peut venir de partout, de belles individualités, de la puissance physique, de l’expérience et une vraie intelligence de jeu. La dernière campagne de transferts nous a permis d’attirer deux profils très différents - Martin Francoeur et Martin Wintgens - qui complètent parfaitement notre équipe. Dorénavant, peu importe qui est sur le terrain, le rendement est le même. Une force sur la longueur d’une rencontre comme sur l’ensemble du championnat."