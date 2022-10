Cédric Lanckohr (Richelle) retrouve La Calamine : « Ils ne vont pas venir pour défendre »

Il nous préface ce choc. "Je ne suis pas du tout surpris par les débuts de La Calamine dans la série, explique-t-il d’emblée. Pour moi, il était clair qu’ils avaient une équipe pour jouer le Top 5 et là, ils y sont. Je connais pas mal de gens dans l’équipe. Dont François Smits avec qui je joue au futsal à Saint-Jean-Sart, Quentin Hubert que je connais très bien, même en dehors du foot. Et puis William Mauclet, qui a joué chez nous."

Malgré de nombreux changements dans l’effectif à l’intersaison, les débuts de Richelle sont globalement encourageants. "On a eu pas mal de nouveaux qui viennent de plus bas, mais ça se passe bien. Surtout à domicile, sur notre grand terrain synthétique, précise le milieu de terrain âgé de 23 ans. C’est avant tout en déplacement que l’on doit s’améliorer. Mais la victoire à Durbuy a fait du bien. Si on perdait là-bas, on n’était pas 3e mais 11e…"

Dimanche, le Richellois s’attend à un match ouvert face aux Calaminois. "Je sais qu’ils ne vont pas venir pour défendre. Il devrait y avoir pas mal de duels engagés, entre joueurs qui se connaissent. Mais le match va se dérouler dans un bon climat et on rigolera bien après." De préférence avec trois points dans le sac, on imagine.

Richelle – La Calamine (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Chaspierre

RICHELLE: Rausin, Leroy, Velegan, B. Halleux, T. Halleux, Pezzin, Custinne, Boulton, Lanckohr, Schenk, Diallo, Romero, Thys, Thomas et Simon.

Absents: Zougar, Weber, Lang, Schyns, Servais, Solheid (blessés), Meys, Spano, Chaillou, Munstermann (P3).

LA CALAMINE: Joiris, Aritz, Benanne, Bultot, Cornet, Gerrekens, Hubert, Hungs, Islamovic, Kamaluanda, Lazzari, Lufuankenda, Smits, Van Melsen, Volont.

Absents: Cviko, Krhlanko, Legenvre, Mauclet, Remacle (blessés), Hamoir, Roex, Seewald (Erasmus), Meessen (P2), Rombach (raisons personnelles), Yildiz (travail).