Les Aubelois restent sur deux succès probants (Coupe et championnat) avant un très délicat déplacement à Mons… programmé ce vendredi soir. "Ce n’est jamais facile après une journée de travail de s’organiser pour pareil périple, je me demande pourquoi on autorise cela…", regrette Claude Ernotte.

En plus d’une programmation compliquée, Aubel devra faire face à des Montois – toujours invaincus après quatre journées – très certainement sans Glaude qui est bloqué au niveau du dos. Gorlé était en travail léger durant la semaine suite à un coup direct au genou reçu pendant le dernier match, il est donc incertain pour la rencontre de ce vendredi. Le secteur intérieur aubelois sera donc perturbé, certains joueurs devant peut-être glisser d’une position.

"Ce sera un déplacement difficile chez un des coleaders de notre championnat", reconnaît le coach aubelois. "Je m’attends à rencontrer une équipe jeune et agressive qui applique une pression pendant quarante minutes. Nous n’aurons rien à perdre et surtout aucune pression. Et je pense que nous avons assez d’expérience pour contrer ce type d’équipe. Il va falloir bien manœuvrer, jouer intelligemment et juste."

L’occasion pour Aubel de confirmer son bon état de forme du moment pour peut-être récupérer la bourde et les trois points perdus à Maffle.