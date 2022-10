Spa Rally 2022 : voici le détail de la première étape, riche en temps forts et en variété

Une spéciale totalement inédite

Et le programme est de grande qualité ! Avec pour débuter une spéciale totalement inédite, Stavelot-Coo, de près de 15 kilomètres. Un tronçon en deux temps, avec une première partie assez étroite traversant les hameaux de Ster et Renardmont pour rejoindre la Haute Levée. Au terme de son ascension, les concurrents attaqueront la deuxième partie en descendant Amermont, pour une arrivée au niveau du camping des Combes, à proximité immédiate du circuit de Spa-Francorchamps. À noter que la partie finale sera identique à celle de la manche belge du World Rally Championship 2021 ! Une spéciale à parcourir trois fois.

Les bolides au centre de Spa

La spéciale de Spa porte très bien son nom, puisque comme en 2019, elle voit les bolides débouler au centre de Spa dans sa partie finale, via la descente Annette et Lubin. Ambiance assurée au TRC de ce tronçon de 7 kilomètres. Spa sera également disputée à trois reprises.

Avec la spéciale de Chevron, on retrouve un tronçon de 15 kilomètres plus connu, identique à l’édition 2021… mais disputé à l’envers ! Le départ sera cette fois donné sur la place de Chevron, dont les concurrents feront deux fois le tour, dans une ambiance de feu. Place ensuite à la descente vers Bierleux Bas, la remontée vers Rahier, le décomposé de Meuville, les épingles de Xhierfomont, en descente, la Vallée de la Lienne, la montée technique vers Chession et l’arrivée à Lorcé. Bref, du connu et très apprécié, pour une spéciale disputée à deux reprises.

La descente du Rosier…

Deux passages également dans la spéciale de Moulin du Ruy, longue de 7 kilomètres. Qui débutera par la descente du Rosier ! Après le passage par Moulin du Ruy, les concurrents attaqueront une partie plus étroite et plus technique. Au final, cela donne un tronçon plus court, mais avec beaucoup de variété.

Le menu de cette première journée fait assurément honneur à la réputation du Spa Rally et à l’histoire des épreuves routières dans la région spadoise. Et pour ceux qui arriveront au bout de l’étape, il ne restera plus qu’à entamer la suite du menu, dimanche dès 8h30.