L’équipe de Vincent Vosse, avec Valentino Rossi, passe chez BMW

Alors que le circuit de Barcelone accueillait la dernière manche du GT World Challenge, l’équipe WRT dirigée par Vincent Vosse et Yves Weerts y a refermé un chapitre important de son histoire et tout aussitôt entamé un nouveau. L’écurie belge y alignait pour la dernière fois des Audi R8 GT3, mettant fin à plus de douze années de collaboration avec la marque aux anneaux. Une dernière course qui s’est soldée par une quatrième place pour Charles Weerts, associé à Dries Vanthoor et Ricardo Feller, alors que Valentino Rossi, toujours épaulé par Fred Vervisch et Nico Müller, terminait sixième. Le WRT et Audi partageaient toutefois un dernier podium grâce à la victoire en Silver Cup de Simmenauer, Neubauer et Goethe offrant une couronne supplémentaire à Vincent Vosse et ses hommes.