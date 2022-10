La Suède est un pays mythique dans le paysage pongiste. Aujourd’hui encore, elle est classée cinquième nation mondiale grâce à une densité de bons joueurs incroyables. Moregard (WR6), Falck (WR34) et Kallberg (WR20) l’emportent 3 à 0 sur respectivement Allegro, Nuytinck et le Verviétois Rassenfosse. La Belgique grandit et Adrien Rassenfosse n’y est pas étranger.