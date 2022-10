Tennis de table | Tour des clubs : en P1, carton pour Francorchamps A

L’autre régional est Robertville A qui aligne une troisième victoire en autant de matchs. Pourtant, contre Dolembreux, Clément Lecomte n’accroche aucune victoire individuelle. Mais Pierre Jenchenne, Guillaume Lerho et Nicolas Remen vont chercher la victoire sur le score de 10 à 6. Robertville est évidemment en tête. Seul Ermitage suit le rythme dans cette série relevée et homogène. Et les joueurs du lac ne vont rien lâcher car, à titre individuel, ils veulent se qualifier pour le Top 6 qui viendra dans leurs installations.

Dans l’autre série, la B, Stavelot A et Francorchamps A affichent le même bilan de sept points et figurent en bonne position derrière les invaincus Ans B et Saint-Georges B. Francorchamps cartonne à Bardafons et revient avec une victoire fleuve par 16 à 0. Clémentine Poncelet a intégré le rythme de la première provinciale et est lancée. Les B6 Gilles Guillaume, Arnaud Lambert et Benjamin Daumen ne laissent rien passer. C’est bon pour la confiance.

Toujours dans cette série, Aubel A s’incline lourdement sur Ans qui affiche ses ambitions de montée. Aubel vise plus simplement de rester à cet étage et alignait le malheureux Jean-Paul Miermans, E4, qui n’a rien pu faire. Son fils, Frédéric, gratte deux belles victoires individuelles là où Rudy Habrant accroche un seul match et Didier Fyon termine sans aucune victoire. Mais pas de panique, ce n’est pas contre cet adversaire qu’il fallait aller chercher des points.