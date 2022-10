"Notre plan a fonctionné": HDKP Team Herve a fait ce qu'il fallait pour l'emporter; le coach Zafer Bahadir a dû (re)jouer avec Essalem Verviers (P1)

"C’était un match très fermé" confirme Anthony Niro, joueur et responsable de l’équipe. "C’était 1-0 en fin de première mi-temps… Ils avaient la possession du ballon et on misait sur un bloc bas et les contre-attaques. En deuxième mi-temps, ils se sont un peu emballés et on a pu profiter de nos contres."

Il faut toutefois attendre une perte de balle à trois minutes du terme pour égaliser, via Samuel Schyns. Insatisfaits du partage, les Neupréens continuent de sortir et sur un long ballon relancé par le gardien de HDKP (Noah Huynen), le même Samuel Schyns plante le 1-2 final à une minute du coup de sifflet final.

"On savait qu’on jouait contre une grosse équipe. Nous n’étions que cinq joueurs, dont un légèrement blessé. Donc on a joué avec nos forces, avec un gros match défensivement. La victoire est un peu flattée, mais voilà: notre tactique a payé. Notre 4/4 fait du bien et nous permet d’intégrer le top 5" se réjouit Anthony Niro, dont l’équipe sera bye ce vendredi.

Du côté de Verviers, la bulle de Gérardchamps a vibré à l’occasion du match entre Essalem Verviers et New Men. Le match, qui s’est soldé par un spectaculaire 6-5, a mis en lumière le jeune Rayane Chauveheid.

« J’ai dû jouer pour permettre aux joueurs de souffler »

"Il a inscrit quatre buts et délivré deux assists" détaille l’entraîneur verviétois Zafer Bahadir, qui a également pu compter sur les réalisations de Naim El Kalloubi et Rachid El Barkani pour remporter ces 2 points, synonymes de deuxième victoire de la saison pour l’équipe vesdrienne. Un joli succès, "d’autant que c’était difficile car nous n’étions que cinq. J’ai dû m’aligner et jouer pour permettre à certains de souffler" sourit le T1 Bahadir.

Ce vendredi en raison de la première phase de la Coupe de province, repos pour les trois clubs de P1 issus de l’arrondissement verviétois. À noter que, de son côté, le Celtic Aubel était déjà bye vendredi dernier.