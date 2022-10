Le prix Beurlys pour van de Poele aux Spa Six Hours

Rendez-vous incontournables du début d’automne pour les passionnés de voitures anciennes, les Spa Six Hours n’ont pas failli à la tradition. Ce week-end encore de superbes bolides avaient envahi la cuvette de l’Eau Rouge. L’occasion de retrouver des F1 d’hier et d’avant-hier, mais aussi les Protos qui ont écrit quelques-unes des plus belles pages du circuit ardennais. Sans oublier les voitures de tourisme et bien sur les GT, dont la course de six heures, tête d’affiche de l’événement, avait attiré nonante équipages au départ samedi en fin d’après-midi. L’occasion aussi pour plusieurs pilotes régionaux de se mesurer aux spécialistes venus parfois de très loin.