Dénominateur commun de ce FC L’Avenir Verviers fictif: des footballeurs amateurs actifs au sein d’un club de notre arrondissement et alentours (et/ou d’un club couvert par le Challenge Ballon d’or), de la P4 à la D2. Chaque (milieu de) semaine, les journalistes et correspondants sportifs de L’Avenir Verviers vous concocteront un onze inédit (sans oublier le coach et les réservistes), de quoi épingler les performances des uns et des autres.

L’équipe de cette sixième semaine, coachée par Marc Ansion. ©EdA

Derrière

Dans les buts, Julien Crespin (Ster-Francorchamps, P1) a littéralement dégoûté le buteur de Hannut Kevin Cossalter et a permis aux Sterlains de l’emporter 1-0. Devant lui, le retour de Julien Williot (Elsaute, P1) coïncide avec un plantureux 5-0 contre Ougrée et surtout, une clean-sheet des Étoilés. À côté, Vincent Vicqueray (Soiron, P4F) apporte toute son expérience à la défense. De retour après un an d’absence, le défenseur de 46 ans a retrouvé une place de titulaire. Contre Olne, il a été intraitable.

À droite, en marquage sur Momo Andich (Tilleur), Tom Pfaff (Rechain, P2B) a été impérial et a largement contribué à la victoire de Rechain chez le leader. À gauche, Damien Boreio (Ster-Francorchamps, P1) s’est montré intraitable, dont plusieurs tacles salvateurs dans le rectangle.

Milieu

Jordan Bissen (Raeren-Eynatten, D3B ACFF) n’est pas le Raerenois le plus rapide balle au pied mais quelle présence et quelle intelligence. C’est quand il a dû quitter le jeu (blessé au genou) que les Germanophones ont perdu le fil. La montée au jeu de Quentin Jacob (Malmedy, P1) a dynamité le milieu de terrain de Beaufays. Il a même égalisé une petite minute après sa montée. À droite, Goé a transféré Grégory Quodbach (Goé, P3D) pour pouvoir l’aligner plus haut sur l’échiquier. Cela fonctionne, six buts en deux matches dont quatre dimanche face à la SRU Verviers. Quant à Anthony Manfredi (Dison, D2 ACFF), il a claqué deux buts en plus d’une belle présence sur le flanc dans le match au sommet contre Acren-Lessines.

Attaque

Auteur d’un doublé, l’avant tripontain Alexis Dumez (Trois-Ponts, P2C) a pesé sur la défense adverse tout au long de la rencontre. Monté au jeu à la pause, Junior Penga (Battice, P2B) a inscrit deux buts importants qui rapportent un point.

Sur le banc, mais…

Matthieu Renkens (Hombourg B, P4F), Reda Najdawi (Sart, P2C), Julien Meunier (Dison, D2 ACFF), Kevin Crisigiovanni (Ster-Francorchamps, P1) et Bastien Hungs (La Calamine, D3B ACFF) auraient pu intégrer l’équipe.

L’entraîneur

Marc Ansion, le coach de Rechain (P2B) a réussi avec son système de jeu à mettre fin à une série de 27 victoires de rang chez l’ogre de la série, Tilleur.