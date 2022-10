Dimitri Deflem (Warsage) et le football, c’est fini: « Avant, battu, je retournais un vestiaire, mais là… »

Dimitri, pourquoi avez-vous pris la décision de ranger les gants ?

Dimanche, après la défaite avec Warsage, un sentiment étrange m’a envahi. Avant, quand j’étais battu, je retournais un vestiaire et une buvette. Cette fois, j’avais l’impression d’avoir perdu à l’entraînement un mardi soir. En plus, lundi en me réveillant, j’avais mal partout, chose qui ne m’était jamais arrivée. Alors, j’ai pesé le pour et le contre, et j’ai préféré arrêter avant une grosse blessure. À tout cela s’ajoute le fait que j’ai repris un café à Pepinster qui tourne bien mais je termine souvent tard. Alors, quoi que je fasse, même sans boire, je ne suis pas en pleine forme le dimanche. Me consacrer au sport à 20 ou 30 % ne me correspond pas.

Des souvenirs après autant d’années sur les terrains, vous devez en avoir…

Je suis passé dans beaucoup de bons clubs. Je me suis bien marré partout et j’ai gardé de bons contacts. Je n’oublierai jamais un stage en Tunisie avec Montegnée. On s’était marré comme des fous. Il y a aussi mes sélections en équipe nationale chez les jeunes. Sinon, j’ai une petite fierté : celle de ne jamais avoir connu de descente. Des montées, oui.

Y a-t-il de mauvais souvenirs malgré tout ?

Oui mais pas tant que ça… Le pire ? Un match lorsque je jouais à Amay. Ce jour-là, j’ai stressé durant toute la rencontre parce que je regardais partout autour du terrain et je ne voyais pas mon papa. J’imaginais le pire et il ne répondait pas au téléphone. Il faut savoir qu’il me suit partout et n’a jamais manqué un seul de mes matchs, à part celui-là. J’ai finalement appris qu’il était tombé dans un traquenard à Battice. J’étais soulagé (rires).

Votre carrière, c’est celle dont vous rêviez ?

Quand on est gamin, on rêve toujours de jouer au plus haut niveau. Mais je suis satisfait car j’ai toujours pris beaucoup de plaisir. J’ai joué à tous les niveaux, de la D2 avec le RFC Liège à la P4 avec Banneux. Il est évident que si j’avais eu une autre hygiène de vie, j’aurais pu aller plus loin mais je n’ai aucun regret, même si mon père voulait me voir en D1.

Votre hygiène de vie… C’est vrai que l’on vous connaissait aux quatre coins de la province pour votre caractère mais aussi et surtout votre gabarit…

Avec moi, les gens retiennent la troisième mi-temps. Il est vrai que je mettais pas mal d’ambiance dans un vestiaire et dans une buvette. J’étais souvent très bien accueilli. Mon poids ? Je l’ai toujours pris à la rigolade et j’en riais moi-même. Je me suis fait opérer pour ma santé, certainement pas pour l’esthétique. Quand les gens disaient « tu as vu le gros gardien dégueulasse bord du terrain », ça énervait mon père et il allait les trouver. Moi, ça ne me touchait pas du tout. Au moins, on savait qui j’étais et les personnes qui ne me connaissaient pas étaient impressionnées quand je sortais un gros match.

Un test au PSG

Lorsque l’on demande à Dimitri Deflem qui est le meilleur T1 qu’il a croisé, il répond sans hésiter Marc Grosjean, son premier coach chez les adultes. L’ancien entraîneur du RFC Liège garde des souvenirs précis du gardien.

"Nous avions une collaboration avec le Paris Saint-Germain, chose qui était rare à l’époque. Nous avions envoyé Dimitri faire un test de quelques jours là-bas. Il était très fort et avait un fameux gabarit, déjà à l’époque, dit Marc Grosjean. Tout s’était bien passé mais il n’avait pas été retenu, je ne sais plus pourquoi. Ce garçon avait sympathiquement une grande gueule (sic) mais c’est une très bonne personne. Sur le terrain, il savait se faire entendre et respecter. Il dirigeait."