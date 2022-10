Deux buts pour la première fois à Andrimont (P2B), le derby pour l’Espoir Minerois (P1), Lara Marquette et Liana Gyet en forme

En P2B, Andrimont continue son apprentissage mais face à Magnée, c’était cette fois plus serré. Hayat Hamdouni et Gwenaëlle Saintviteux ont marqué, ce qui permet aux Jaunes de planter deux buts sur le même match pour la première fois de la saison. Magnée l’a tout de même emporté 2-5 grâce aux réalisations de Manon Laloux (2), Charlotte Herman (2) et Emmanuelle Davin.