Coupe de Belgique: voici ce que ça a donné pour le Torpedo Henri-Chapelle, le Cosmos Stavelot et TH Logistic Dison

En déplacement au BS Anhée dans le cadre de la Coupe de Belgique, TH Logistic Dison a de quoi nourrir des regrets après la défaite 6-5. "On menait au score au repos, 2-4" rembobine l’entraîneur disonais Selim Tinik, privé des frères Boukkalkoul et du capitaine Younes Ramdani. "Nous avions une équipe assez jeune et j’ai le sentiment que c’est justement l’expérience de l’adversaire qui a fait la différence dans cette petite salle. On perd le match en début de deuxième mi-temps… C’est dommage, car nous avions d’autres objectifs pour cette Coupe de Belgique". Les buteurs Dorian Van Acker (3), Omar Darkaoui et Yacine Toubali, ainsi que leurs équipiers, y ont cru, mais ça n’a pas été suffisant. "Ce vendredi, nous ne jouons pas, donc on en profitera pour s’entraîner. Il faut que la mayonnaise prenne" termine le T1 Tinik.