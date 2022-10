Audrey Bodson, un joker de luxe et de l’expérience pour Aubel: « La passion est toujours là, mais… » (photos)

À bientôt 39 ans, l’attaquante continue de secouer les filets avec bonheur. "J’aime toujours le football. Alors, quand je peux me libérer, je le fais avec plaisir, car la passion est toujours là… Mais ce n’est pas toujours possible. Et avec ma vie de famille et le boulot, je n’ai pas le temps pour les entraînements, confie le précieux joker des Vertueuses. Quand je suis là, je n’hésite pas à guider les filles, à les aider et à essayer d’accélérer le jeu."

Sous les couleurs du Standard.

Si Audrey Bodson s’illustre de la sorte, c’est (aussi) parce qu’elle dispose d’un solide CV footballistique.

"J’ai commencé le football à 5 ans au FC Ensival, puis à la RUVE et j’ai suivi mon père (NDLR: Jean-Claude Bodson, l’actuel président du Stade Disonais) au CS Verviers à mes 12 ans. Je devenais ensuite trop grande pour jouer avec les garçons donc j’ai dû arrêter. Un vrai problème à l’époque."

Hoof et puis le Standard

Faute de structure adéquate, celle qui est alors adolescente mais mordue de ballon rond ( "J’ai hérité ça de mon papa") reprend le chemin des terrains à 14 ans.

"C’était au Fémina Hoof, qui jouait alors en D2. Il fallait avoir 15 ans, donc j’ai passé un an à m’entraîner et à jouer les amicaux, avant d’avoir l’autorisation d’évoluer en championnat." Dès la majorité atteinte et le permis de conduire en poche, l’attaquante continue sa progression et rejoint l’élite, au Standard de Liège. Avec le Fémina (D1), elle décrochera une Coupe de Belgique, puis passera à Tirlemont, toujours en D1, avec une expérience européenne à la clé. "On a disputé les qualifications pour la Women’s Champion’s League en Macédoine." Le palmarès affiche aussi une Super Coupe.

En 2002: Audrey Bodson (à droite) joue alors au Standard (ici aux côtés de l’ex-internationale Cécile Carnol). ©ÉdA

"En 2009, avec le travail, j’ai dû diminuer la dose de football. Donc on a lancé une équipe à Dison. Je suis ensuite devenue maman et j’étais moins souvent disponible."

La fille de "Dinet" restera au Stade Disonais jusqu’en septembre 2021 et le forfait général suivi de la disparition de l’équipe, faute de forces vives… Tout ça, alors que le football est en plein essor chez les dames. "Certaines filles sont parties, nous n’étions plus assez. C’est dommage car depuis 2 ou 3 ans, le football féminin était en plein boom."

Et d’évoquer cette soudaine et toujours récente popularité du foot conjugué au féminin. "Il était temps que ça bouge (rires) ! La médiatisation des Red Flames a fortement aidé. Toutefois, même si les clubs sont nombreux à avoir créé des équipes féminines, ils s’en occupent toujours moins qu’ils ne le font pour les équipes masculines, c’est dommage…", note Audrey Bodson, qui, depuis 2021 et la disparition de la phalange disonaise, a rejoint avec bonheur le matricule aubelois.

Audrey Bodson aux côtés de son papa Jean-Claude dit «Dinet» Bodson, président du Stade Disonais. ©-Eda

Aux côtés d’Audrey Welter

"Une ex-joueuse de Dison m’a proposé de poursuivre à Aubel et j’ai accepté. J’aime toujours le football et tant que le corps suit et qu’on accepte que ma présence soit occasionnelle, je continue", conclut celle qui fait clairement partie des pionnières du football féminin dans la région, tout comme… la coach et joueuse d’Aubel Audrey Welter. "Ici, on occupe la 4e place avec Aubel. C’est un premier objectif, donc il va falloir essayer de rester là. Et si on peut viser plus haut, tant mieux !"

Audrey Bodson (en vert) lors du match Aubel – Sart en août dernier. ©EDA JR Marot

