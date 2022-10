Teddy Alloh (AS Eupen) : « Deux ans que je n’avais plus joué sur un synthétique »

Sur le synthétique de Saint-Trond, l’ex-Parisien n’a pas pu prendre l’espace dans le couloir comme il l’aurait espéré. "J’avoue que c’était perturbant de jouer sur cette pelouse artificielle. ça faisait deux ans, je pense, que je n’avais plus disputé de match sur une telle surface" confiait le jeune Panda de 20 ans après la précieuse victoire des siens, 0-1 au STVV.

"Franchement, ça aurait pu être critique si on avait perdu ce match-là, au vu des autres résultats en bas de classement. Mais on a eu la chance qui nous faisait souvent défaut. De la pression avant la rencontre ? Non: nous sommes montés sur le terrain en sachant que nos rivaux avaient gagné, mais c’était plutôt une motivation supplémentaire."

Teddy Alloh n’oubliait pas d’évoquer les héros de la soirée. Le gardien Lennart Moser, bien sûr "car il nous permet de garder le zéro derrière, or, si on avait encaissé, je ne crois pas qu’on aurait pu l’emporter", mais aussi les remplaçants, dont le buteur N’Dri. "Ils (N’Dri, Charles-Cook et Magnée) ont permis de faire basculer le match ! À nous maintenant d’essayer de confirmer à la maison face à Gand. Même s’ils sont mieux classés que nous, la victoire est possible !"