Quentin Jacob (Malmedy) : « Nous voulons confirmer notre bonne dernière saison »

Malmenés par une jeune équipe de Beaufays bien compacte, les Dragons ont réussi à renverser la tendance grâce à son banc (1-2). D’après le coach des Verts Selatine Deniz, c’est la première fois que cela arrive. La double montée au jeu de Nathan Geelen et de Quentin Jacob a vraiment fait basculer la rencontre dans le camp malmédien. Le milieu offensif Quentin Jacob marque d’ailleurs une seule petite minute après son entrée au jeu. "C’est pour des moments comme ceux-là que l’on joue foot. C’est peut-être la première fois que l’on monte au jeu en étant mené que d’un but. Avec Nathan, on devait apporter de la hargne. J’ai la chance d’être à la bonne place sur le corner. Nous avons vraiment montré que notre équipe a une superbe mentalité. J’essaie d’apporter ce que je peux à l’équipe quand je monte au jeu. C’est certain que, comme tous les joueurs, j’aimerais jouer plus. Ce sont les choix du coach et je les respecte. On est un groupe et on se bat ensemble. Si je dois (et je l’ai déjà fait) aller faire un tour en P4, je le ferai en me battant autant qu’en P1. Je travaille aux entraînements pour ça", assure Quentin Jacob.