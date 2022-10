L’étudiant âgé de 17 ans est selon son coach Faustino Garcia devenu un titulaire à part entière. Maxim se présente en quelques lignes: "J’ai fait mes classes au Standard depuis U10 jusqu’aux U16. La mentalité là-bas ne me convenait plus du tout et c’est pour ça que je n’y suis pas resté. C’est ma deuxième saison ici à Sprimont, l’année passée avec les U21 et celle-ci en P1. J’en profite d’ailleurs pour remercier mon entraîneur pour la confiance qu’il m’accorde."

Elève en sixième secondaire à Liège, Maxim analyse le début de saison compliqué de son équipe: " Le groupe a beaucoup de jeunes, il faut travailler beaucoup aux entraînements pour créer des automatismes. Même si nous avons les qualités et l’envie, en première provinciale on tombe toujours sur des joueurs expérimentés qui savent profiter de chaque faille. Nous en avons encore fait les frais ce dimanche contre Wanze/Bas-Oha (défaite 2-3). Je pense aussi que l’équipe baisse trop vite les bras lorsqu’elle est menée, c’est une attitude qu’il faut corriger au plus vite. Quand je parle de l’équipe, je me mets évidemment dans le lot. "

Rejoindre la D3 le plus vite possible

D’ambition, le Sprimontois n’en manque pas, sur le terrain comme dans la vie: "Concernant mon parcours scolaire, je termine mes secondaires cette année. J’envisage de poursuivre en psychologie, c’est un domaine qui me parle, qui m’attire. Sportivement parlant, mon objectif à court terme est de rejoindre au plus vite une équipe évoluant en D3."