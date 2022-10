"Je ne le connaissais pas, mais il est maintenant dans mon carnet rouge", souriait (jaune) Coza après la rencontre. Julien Crespin connaissait par contre Cossalter. "J’ai joué ce match comme je joue les autres. Je ne me suis pas focalisé sur lui, même s’il m’a donné beaucoup de travail. Je suis content d’avoir gardé le zéro face à lui", admet Julien Crespin.

Avec quinze points sur vingt-quatre possibles, les Sterlains ont réellement réussi leur début de championnat. "On verra après quinze matchs où on se situe. On pourra alors parler d’objectif. Dans un coin de ma tête, c’est le top 5." Après le championnat 2021-2022 terminé en eau de boudin, Julien Crespin explique qu’il y a quelque chose qui a changé à Ster-Francorchamps. "Je ne veux pas parler de la saison dernière, car c’est du passé. Cette année, il y a une saine concurrence entre nous et les entraînements sont très intenses. On voit aussi dans ce genre de rencontre que nous sommes prêts physiquement. Je dois d’ailleurs souligner le magnifique travail de notre préparateur physique. On se bat tous les uns pour les autres. L’ambiance dans le groupe est au top et cela se voit sur le terrain", conclut le portier.