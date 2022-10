Hockey | Trois buts en six minutes pour renouer avec le succès : Verviers se hisse à la 3e place

"Le match a été bon dans l’ensemble, même si le score était toujours de 0 à 0 à la pause, note le manager de l’équipe, Damien Leruth. Nous avons eu davantage d’occasions franches que nos adversaires en première période, mais sans pouvoir les concrétiser", embraye-t-il. "Le message du coach (Michiel Stap) était clair au repos: continuer de jouer en équipe pour faire sauter le verrou."

Et c’est effectivement ce qu’il s’est produit. À peine de retour sur le terrain, les Verviétois parviennent à faire la différence, d’abord par Brice De Woot pour l’ouverture du score, puis Diego Jacques et Léopold Langen se chargeant des 2-0 et 3-0 dans la foulée. En six minutes à peine, tout était dit en faveur du RHCV. "Après notre très bon troisième quart-temps, le quatrième a été plus décousu car nos adversaires ont jeté leurs dernières forces dans la bataille", détaille Damien Leruth.

Grâce à ce nouveau succès, le troisième en cinq matches cette saison, Verviers se hisse à la troisième place. "On réalise une bonne opération au classement, aussi grâce à d’autres résultats favorables ce week-end", note-t-il avant d’épingler le prochain rendez-vous, dimanche au Parc.

Notons que le "Super Sunday" verviétois de dimanche s’est montré plutôt à l’avantage du RHCV, vainqueur des cinq rencontres à domicile de la journée à Maison-Bois. Dont l’équipe première féminine (D3A), qui s’est largement imposée (6-0) face à Rixensart et reste seule en tête de sa série.

Verviers 3 – Baudouin 0

Buts: B. De Woot (1-0, 36e) D. Jacques (2-0, 38e) L. Langen (3-0, 42e).