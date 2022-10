"Il était important pour nous de fêter cet anniversaire", explique le président Philippe Evrard. "C’est une grande fierté et nous voulions partager ce moment avec tous les sympathisants du club. C’était également l’occasion de saluer tout le travail effectué mais aussi de remercier tous ceux qui, par le passé, ont œuvré pour amener le club à cet âge respectable."

Ces noces de granit, les Tripontains les avaient déjà dignement fêtées il y a cinq mois avec un titre de champion en P3. Ils retrouvaient ainsi la P2C qu’ils avaient quittée six ans plus tôt.

"Nous misons résolument sur nos jeunes et cette philosophie mise en place porte ses fruits", se félicite l’ancien portier des Bleus. "Nous croyons en notre jeunesse et pensons que le sport doit se pratiquer entre amis. Notre club se veut familial et nous avons la chance de pouvoir compter sur de véritables clubmen, que ce soit parmi les joueurs ou le comité. Ce dernier, composé de personnalités différentes, forme une petite famille."

À l’heure où tout le monde est confronté à un contexte économique compliqué, Trois-Ponts a la chance de pouvoir compter sur cet esprit de famille pour continuer à faire grandir le club.

"Nous sommes en train de finaliser un nouveau bloc vestiaire pour notre terrain d’entraînement et ce sont les joueurs eux-mêmes qui en réalisent la construction, sous la houlette de Laurel Andries que tenons particulièrement à remercier. Je précise au passage que c’est la commune qui subsidie l’achat des matériaux."

Au niveau sportif, la belle campagne en Coupe de Belgique a laissé des traces et l’équipe a éprouvé pas mal de difficultés à entrer dans son championnat. Mais avec le dernier sept sur neuf, elle semble enfin lancée. "Nous voulons à tout prix assurer notre maintien tout en poursuivant l’intégration des jeunes et en préparant au mieux l’avenir", conclut Philipe Evrard.