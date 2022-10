Tom Cornet: « Mon intégration à La Calamine se passe encore mieux que je ne l’imaginais »

Samedi soir, pour la réception de Habay (0-0), le jeune médian était à créditer d’une prestation cinq étoiles dans un triangle avec Sébastien Aritz et Yassin Bennane. "Comme Jordan (Remacle) était absent pour ce match, c’est Yassin qui l’a suppléé et il l’a fait de très bonne manière. Le groupe est riche en qualités et tout le monde est apte à commencer chaque rencontre. Juste devant la défense, avec Séba à mes côtés, je me sens bien car j’apprends beaucoup de lui. Je découvre la D3 et le soutien des plus expérimentés ainsi que le coach sont importants dans ma progression" indique l’intéressé.

Moins de salle ?

Actif au football en salle en D2 ABFS (Ligue) avec la Team GSI Verviers dont il porte fièrement le brassard de capitaine, il n’en est pas moins concentré sur sa tâche footballistique.

"Nous venons de monter en D2 avec la GSI et on a constitué un noyau plus large. J’avais dit à Anthony Rox (NDLR: le responsable de l’équipe) que je ferai un petit pas de côté et que ça laisserait la place pour les autres. Le mini-foot c’est un plaisir avec les amis mais je me focalise sur mon objectif qui est d’être performant avec La Calamine, car la saison est longue" souligne notre interlocuteur.