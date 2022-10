« Retrouver la famille, ça m’a fait du bien » sourit Ignace N’Dri (AS Eupen)

"Le coach a su voir qu’il y avait de la place à prendre dans le dos des défenseurs adverses. Ma montée au jeu et celle de Regan (Charles-Cook) ont amené de la profondeur" analysait après coup le gaucher d’Eupen.

Idéalement servi par Charles-Cook, Konan Ignace Jocelyn N’Dri (son nom complet) arrivait en pleine course pour inscrire ce qui allait être l’unique but du match.

"Je me sentais bien. Il y a ensuite eu ce tir qui finit sur le poteau. Ça m’aurait vraiment fait plaisir d’en marquer un deuxième (rires), mais je suis surtout content de voir que mon but rapporte les trois points."

Toute la joie du buteur Ignace N’Dri, dimanche soir à Saint-Trond – Eupen (0-1). ©Photo News

Libéré, particulièrement bien en jambes au Stayen, N’Dri a bien profité de la trêve internationale et du week-end sans football. Il s’est rendu à Paris pour y retrouver ses compatriotes et ex-équipiers Emmanuel Agbadou (Reims) et Silas Gnaka (Magdebourg).

"Ça fait toujours du bien de se retrouver en famille (sic). On a passé du temps ensemble, c’était agréable. Ils ont pris d’autres chemins, ils vont bien et tout se passe bien pour eux dans leurs clubs respectifs. Moi, partir ainsi et retrouver les amis, ça m’a permis de déconnecter avant de reprendre le travail." L’escapade parisienne a visiblement porté ses fruits, tant N’Dri, percutant et vertical, a rapidement fait oublier les amorphes Nuhu et Prevljak qui n’étaient pas dans un grand soir.

« Se donner de l’air »

"Que tu commences le match ou pas, tu dois toujours être prêt. On a fait appel à moi (NDLR: à la 64e) et j’ai répondu présent."

Magnée, Charles-Cook et N’Dri ont clairement fait du bien via leurs montées au jeu et on voit mal comment l’entraîneur Bernd Storck pourrait ignorer leur apport à l’heure de poser ses prochains choix. D’autant qu’il est important pour l’AS d’enchaîner. « On a du mal à aligner de bons résultats, donc là ça se joue à la différence de but en bas de classement. Il faut gagner dimanche, même si c’est Gand en face, pour prendre nos distances avec la zone dangereuse. On joue chez nous, donc c’est possible » estime le gaucher de 21 ans, sous contrat à Eupen jusqu’en 2024.