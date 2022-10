Reconverti en attaquant, Cyrian Piette relance Elsaute: « Une place qui ne me déplait pas »

De retour à Elsaute après trois ans passés à Ster-Francorchamps, Cyrian Piette a débloqué son compteur buts. D’abord avec la P3 la semaine passée, et maintenant avec la P1. "Je me suis blessé au deuxième match, contre Faimes, alors que j’étais bien dedans. Ici, je suis revenu et je me sens bien, après avoir fait un bon match avec la P3. Je reviens en forme et je n’ai plus aucune gêne", dit-il à propos de sa déchirure à l’arrière de la cuisse.

Aligné à la pointe de l’attaque contre Ougrée, Cyrian s’adapte aux demandes du coach, avec réussite. "J’ai rarement joué devant, c’est surtout sur les flancs et parfois au back. C’est une nouvelle place, mais ça ne m’a pas déplu. Le coach m’avait demandé de faire les courses et d’être un tueur devant le goal", complète le joueur, heureux d’être de retour à Elsaute. "Ça me fait du bien d’être près de chez moi dans un club que je connais et où j’avais déjà joué des années", conclut le Stembertois.