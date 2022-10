Piqués au vif, les Pepins se rebiffent et mettent une claque à l’Espoir Minerois B (photos et vidéo)

Habitués à jouer sur synthétique, les joueurs de l’Espoir Minerois B ont vite déchanté sur le terrain (très) compliqué de Wegnez où évolue l’Entente Pepine depuis la destruction de ses installations lors des inondations de juillet 2021. Et malgré de bonnes intentions marquées par une domination du premier quart d’heure, ils n’ont jamais vraiment su s’adapter à la surface de jeu. Beaucoup plus directs et pragmatiques, les Pepins faisaient mouche sur leur première occasion grâce à Bouhy qui reprenait du plat du pied un centre venu de la gauche. Cinq minutes plus tard, Julien Diefels héritait du ballon à l’entrée de la surface et décalait Quadvlieg dont la demi-volée terminait dans la lucarne de Velghe. "L e résumé de cette première mi-temps, c’est qu’on a très mal défendu" soulignait le mentor minerois Francesco Dell’Aquila. "Pepinster vient 4 ou 5 fois dans notre rectangle et met trois goals, ça ne peut tout simplement pas arriver." Le troisième but pepin était en effet inscrit par Lecloux de la tête sur un coup franc très bien donné par Saive. Au retour des vestiaires, Dell’Aquila tentait une disposition plus offensive pour essayer de pousser mais l’Entente tuait le match moins de deux minutes après la reprise. Sur une passe en retrait, le gardien Jordan Velghe ratait complètement son dégagement qui finissait dans les pieds de Bouhy. L’avant-centre pepin, qui n’en demandait pas tant, ne se faisait pas prier pour ajuster un lob. 4-0, la messe était définitivement dite. "Il y a eu beaucoup d’erreurs à tous les niveaux" pointait encore le technicien. "Beaucoup trop pour espérer quoi que ce soit ce dimanche."