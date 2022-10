Évolution du score: 10e : 16-11, 20e : 29-25 (13-14), 30e : 43-37 (14-12), 40e : 61-54 (18-17).

RBC PEPINSTER: Colson 2, Van Bladel 0, Vanaubel 7, Carton 0, Milanovic 13, Leemans 3, Bourlioux 22, Scholtis 5, Schoonbroodt 2.

C’est Antoine Massart qui a dépanné à la tête de l’équipe pepine orpheline d’un Jean-Luc Cornia démissionnaire une semaine plus tôt.

"Je connaissais la majorité du groupe pour l’avoir dirigé en R2 la saison dernière", explique le coach ad interim. "Par contre, compliqué pour moi d’intervenir dans les systèmes de jeu que je ne connais pas…"

Pepinster a fait la course derrière durant toute la rencontre face à un adversaire pourtant abordable. "Mais le pourcentage de réussite au shoot est catastrophique, on gaspille même des paniers faciles sous l’anneau", ajoute Antoine Massart. Pepinster ne marque que 54 points dont 22 pour la seule Bourlioux…

Royal BC Ciney 74 - Herve-Battice 64

Évolution du score: 10e : 19-15, 20e : 40-30 (21-15), 30e : 57-42 (17-12), 40e : 74-64 (17-22).

HERVE-BATTICE: Cosentino 6, Collignon 4, David 11, Henrard 3, Borlée 18, Lizin 7, Bonvoisin 6, Poussart 7, Antoine 2.

En quête de revanche, et d’une place pour en rapport avec son potentiel, Herve-Battice se déplaçait à Ciney qui devait être un adversaire abordable.

Mais on assistait à trois quart-temps identiques lors desquels Herve-Battice ne pratique pas un mauvais basket mais connaît des passages à vide se traduisant par des paniers faciles manqués et des erreurs défensives grossières.

Les Herbagères entamaient donc le dernier acte avec 15 points dans la vue... Mais sous l’impulsion de Borlée, les Jaunes reviendront jusqu’à 7 longueurs de leurs hôtes mais manqueront à nouveau deux paniers faciles à trois minutes de la fin. Ce qui sonnera le glas des espoirs des visiteuses.

"En soi, perdre à Ciney n’est pas dramatique", tempère Alain Denoël, le coach de Herve-Battice. "Ce qui me pose plus questions, c’est la répétition de nos erreurs. On doit absolument s’améliorer dans notre communication défensive et dans le respect des consignes. Je ne sais pas si c’est un manque de concentration ou un manque de hargne, sans doute un peu des deux. Une chose est certaine, c’est qu’il va falloir remédier à ça rapidement pour quitter la lanterne rouge."